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Анна Семенович получила жуткую травму на съемках Первого канала

Анна Семенович получила жуткую травму на съемках Первого канала

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская телеведущая Анна Семенович решилась на плановое обследование и была разочарована. Выяснилось, что неудачные съемки шоу "Ледниковый период", проходившие 10 лет назад, весьма серьезно повлияли на ее физическое состояние.
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Несколько недель назад Анна Семенович сообщила, что подхватила коронавирус. Артистка повергла в шок многочисленную аудиторию результатами теста на COVID-19.

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Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Оказалось, что телеведущей удалось перенести заморскую заразу в легкой форме. Чувствовала себе Семенович хорошо и только жаловалась на сильную слабость. Температура тела артистки все время оставалась в норме.

Две недели Анна находилась на самоизоляции. Сейчас звезда отправилась сдавать кровь на повторный анализ. Чтобы устранить вероятность возникновения всевозможных осложнений, Семенович сделала компьютерную томографию легких.

По словам артистки, ее дыхательные органы не пострадали от коронавирусной инфекции. Больший удар нанесла пневмония, которой телеведущая переболела в далеком прошлом.

Анна Семенович рассказала, что 2010 год она запомнила на всю жизнь. Дело в том, что тогда артистка участвовала в популярном шоу Первого канала "Ледниковый период".

"Лед меня чуть не доконал. Чувствуешь вечное состояние ужасной усталости. Не ощущаешь кайфа от жизни. Это неправильно", – написала звезда в личном блоге.

Из-за того, что график был слишком быстрым и насыщенным, Семенович даже не заметила, как сломала два ребра.

О злосчастных переломах телеведущая узнала спустя 10 лет на плановом обследовании. Удивительно, но во время съемок телешоу она даже не обратила внимание на страшную боль в груди.

Автор: 17 октября 2020, 12:09 Источник: Инстаграм Анны Семенович ✓ Надежный источник

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