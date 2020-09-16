"Придется занимать деньги": сын Сафронова о происшествии на отдыхе

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин объяснил, как сломал бассейн в турецком отеле. Музыканту пришлось обратиться за помощью к друзьям.

Как сообщали СМИ, 250-килограммовый Затравкин прыгнул с разбега в детский бассейн и повредил его. Сам же музыкант ушиб руку и ноги. Якобы музыканта не хотят выпускать из отеля до тех пор, пока он не заплатит 19 тысяч долларов за поврежденное имущество.

Лука не видит ничего страшного в произошедшем. По его словам, у бассейна сломано только дно, которое необходимо отремонтировать. Для этого Затравкин должен оплатить не полную стоимость, а всего "пару тысяч долларов".

Молодой человек уже общался со своим отцом. Во время разговора художник поинтересовался самочувствием сына. Также он хотел помочь Луке, но музыкант предпочел обратиться к друзьям.

"Придется занимать деньги. Друзья из Москвы мне переведут", – сказал Затравкин.

Лука также отметил, что никто его не удерживает. Администрация отеля вежливо относится к полному постояльцу.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, как Затравкин попал в неловкую ситуацию во время секса. Он думал, что девушка кричит от удовольствия, но оказалось – это не так.