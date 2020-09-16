"Придется занимать деньги": сын Сафронова о происшествии на отдыхе

Как сообщали СМИ, 250-килограммовый Затравкин прыгнул с разбега в детский бассейн и повредил его. Сам же музыкант ушиб руку и ноги. Якобы музыканта не хотят выпускать из отеля до тех пор, пока он не заплатит 19 тысяч долларов за поврежденное имущество.
Лука не видит ничего страшного в произошедшем. По его словам, у бассейна сломано только дно, которое необходимо отремонтировать. Для этого Затравкин должен оплатить не полную стоимость, а всего "пару тысяч долларов".
Молодой человек уже общался со своим отцом. Во время разговора художник поинтересовался самочувствием сына. Также он хотел помочь Луке, но музыкант предпочел обратиться к друзьям.
"Придется занимать деньги. Друзья из Москвы мне переведут", – сказал Затравкин.
Лука также отметил, что никто его не удерживает. Администрация отеля вежливо относится к полному постояльцу.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, как Затравкин попал в неловкую ситуацию во время секса. Он думал, что девушка кричит от удовольствия, но оказалось – это не так.
Популярные темы форума
Хочешь жить? Не выходи замуж
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Крым Украинский
Муж не хочет детей
Мужики перевелись
Россия тихо идёт к коммунизму.
Сочи это Россия
Почему люди обижают животных?
Зачем нужен Северный поток 1 и 2, Турецкий поток, Голубой поток
У Тарзана беременна любовница