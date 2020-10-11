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Партнер Урганта озвучил зайца в новых сериях "Ну, погоди!"

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Зайца в перезапуске мультсериала "Ну, погоди!" озвучит телеведущий Дмитрий Хрусталев. Шоумен известен как партнер Ивана Урганта в его вечернем шоу на Первом канале. Также он вел программу Comedy Women и снимался в нескольких комедийных фильмах. Теперь за плечами актера будет и роль в озвучке одного из самых любимых и узнаваемых персонажей советской мультипликации.Дмитрий Хрусталев уже озвучил первые серии нового сезона.

Автор: 11 октября 2020, 14:10 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник

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