"Подбери сиськи!": Волочкова с "разъехавшейся" грудью устроила дикость на причале

Анастасия Волочкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый снимок с тайских "каникул". Бывшая прима Большого театра предстала перед поклонниками в переливающемся золотистом платье с огромным декольте, которое практически обнажило ее грудь.
На фотографии балерина позирует на причале, где стояли несколько роскошных яхт. Однако демонстрацией своих форм артистка не ограничилась и зачем-то приложила левую руку к голове на военный манер. Подписчикам, знакомым со службой, это сразу же показалось дикостью – несколько человек подметили, что при отдаче чести к голове прикладывают только правую руку. При этом необходимо носить головной убор.
Тем не менее, гораздо больше поклонников Анастасии привлекла ее почти оголенная грудь. Многие обратили внимание, что груди танцовщицы "разъехались" в разные стороны так, будто пытаются друг от друга сбежать. При этом не обошлось без искрометных комментариев.
"Настю взяли в качестве компаса на яхту: одна сися показывает на север, другая – на юг", "Ну Волочкова! Ну подбери сиськи в кучу! Будет презентабельнее", "Пластырь что ли клеить надо, чтоб блины не стекали...", — шутили пользователи.
Напомним, недавно Анастасия Волочкова и вовсе решила публично оголить грудь. При этом на ней были надеты бикини, которые больше напоминали две маленькие ниточки, которые норовили застрять между ее ягодиц.
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