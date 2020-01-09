Она там черная и влажная: раскрыт интимный секрет Пугачевой

Не для кого не секрет, что у Аллы Пугачевой большая коллекция париков и шиньонов. Рыжие и почти белые, прямые и вьющиеся – благодаря прическам певица может создавать разные образы, настроения, характеры своих героинь. Несколько раз Примадонна даже прилюдно снимала накладные волосы. Но какую тайну хранит ее прическа?

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