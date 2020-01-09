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Шоу-бизнес

Она там черная и влажная: раскрыт интимный секрет Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Не для кого не секрет, что у Аллы Пугачевой большая коллекция париков и шиньонов. Рыжие и почти белые, прямые и вьющиеся – благодаря прическам певица может создавать разные образы, настроения, характеры своих героинь. Несколько раз Примадонна даже прилюдно снимала накладные волосы. Но какую тайну хранит ее прическа?
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Зрители "Того самого концерта", который в конце 2019-го шел в кинотеатрах по всей стране, а 1-го января 2020-го был показан в эфире Первого канала, обратили внимание, что на лбу под челкой артистки виднеется нечто черное. На крупных планах это было особенно хорошо заметно. Кто-то решил, что это – собственные волосы Аллы Борисовны. Но правда оказалась куда прозаичнее.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

На концертах под париком у Пугачевой, как оказалось, всегда надета эластичная черная повязка шириной примерно в четыре сантиметра. "Я не могу без нее, она всегда со мной", – призналась Алла Борисовна на репетиции кремлевского концерта. Но причину важности этого скрытого от посторонних глаз интимного аксессуара звезда не сообщила. 

Поэтому можно предположить, что эта повязка впитывает стекающий по лбу пот и не позволяет ему попасть в глаза – на сцене из-за софитов очень жарко, артистка много двигается, парик опять же не способствует охлаждению головы. Вот и нужно быстро и незаметно убрать лишнюю влагу.

Еще одна вероятная причина этой повязки Аллы Пугачевой – защита так называемого "третьего глаза". Леонардо да Винчи считал его местом обитания души. Разные культуры и религии называют его чакрой, оком вечности, глазом Шивы, оком мудрости, сновиденческим оком, которое регулирует "количество духа" или жизненной силы, попадающей в организм из Космоса. Дело в том, что работа артиста связана с мощным энергетическим обменом с публикой, а взгляды и помыслы у зрителей могут быть не всегда добрыми.

Эту версию косвенно подтверждает и Татьяна Михалкова, которая никогда не расстается с черным бантом на голове. "Это то не только символ элегантности, но и мощный оберег, защита от всего дурного. Я с ним увереннее себя чувствую и близкие по этому поводу уже давно перестали бороться со мной", – призналась супруга Никиты Михалкова в одном из интервью.

Автор: 9 января 2020, 13:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

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