Россияне раскритиковали Глюкозу за воспитание дочерей

На опубликованном в инстаграм-аккаунте звезды фото она вместе с наследницами сидит у бассейна. Все трое повернуты спиной к камера, демонстрируя свои пятые точки.
Примечательно, что 13-летняя Лида обладает почти такими же формами, как и ее мать. Впрочем девушка пошла по ее стопам и тоже начала заниматься йогой.
"Все, что бы мы ни делали, чем бы ни увлекались – реализация очень важна! Но все это не имеет смысла без наших близких. Остановитесь, отложите все дела, обнимите своих родных и встретьте Рождество вместе!" – написала знаменитость.
Разъяренные фолловеры поспешили высказать свое негодование в отношении кадра. Многие стали упрекать Глюкозу в том, что она с детства приучает дочерей к откровенному позированию. "Ужас. Рождество, пишет, встретить, а сама задом к зрителям", – отметил один из пользователей.
Сама исполнительница не стала отвечать на негативные высказывания хейтеров. К слову, Наталья редко вступает в дискуссии с подписчиками, особенно, когда они предполагают возникновение конфликтной ситуации.
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