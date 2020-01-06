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21-летняя наследница Леонида Якубовича снялась обнаженной

Леонид Якубович. Фото: www.globallookpress.com
Дочь Леонида Якубовича показала пикантный кадр. 21-летняя Варвара снялась обнаженной в ванной.
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Дочь известного телеведущего призналась, что в последнее время стала все чаще задумываться об ожиданиях людей. По словам Варвары, многие стремятся к простой жизни, хотят получить все и сразу. Однако, столкнувшись с суровой реальностью, они погружаются в серьезные раздумья. В своих неудачах они винят себя или окружающих.

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"Оба варианта ведут к довольно тяжелым и неприятным последствиям. Истина ведь в том, что не существует идеальной жизни. В мире вообще нет ничего идеального. Так зачем корить себя за ошибки и считать, что все потеряно, когда можно из этой самой ошибки извлечь опыт и двигаться дальше?", – поделилась мыслями наследница Леонида Якубовича.

21-летняя Варвара добавила, что людям не следует опускать руки и заниматься самоуничижением после ошибок и промахов. Девушка считает, что каждая неудача – это маленькая ступень внутреннего роста. "Вы справитесь. У вас все получится. Потому что вы идеальны в своей неидеальности", – заключила дочь телеведущего.

Свой мотивационный пост девушка сопроводила откровенным кадром. На снимке, опубликованном в социальных сетях, наследница Леонида Якубовича запечатлена обнаженной в ванной. Пышные волосы Варвара собрала в пучок.

Автор: 6 января 2020, 14:17

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