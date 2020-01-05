"Нажралась": Волочкова предстала с голой грудью и без трусов

С начала отдыха Анастасия Волочкова неустанно "забрасывает" фанатов новыми фотографиями в своем инстаграм-аккаунте. На одной из них танцовщица была запечатлена лежащей у бассейна на солнце. Однако внимательные пользователи быстро разглядели, что на артистке почти нет одежды.
Лежащая животом вверх балерина прикрыла грудь одними лишь руками: на ней не было даже купальника. А вместо трусов на бедрах звезды виднелись две маленькие белые ниточками, которые трудно назвать одеждой. Несмотря на то, что фотограф уловил крайне удачный ракурс, подписчики Анастасии выразили свое отвращение чересчур откровенным снимком.
"Настя ,ты что нажралась до такой степени,смотри не утони!Кто народ будет смешить?", "Пошлая, старая тетка", "ну хоть блины прикрыла))) и то хорошо...", "Я думаю скоро будет шпагат без трусов", – такие комментарии оставляли фолловеры под записью в соцсетях.
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