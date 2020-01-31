Степан Меньщиков возвращается в "Дом-2" с беременной пассией

Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньшиков в январе отправился с друзьями в Таиланд. Там артист обзавелся новой возлюбленной.

Избранницей певца стала Ангелина Монах. Девушка находится на втором месяце беременности.

Оказалось, что они знакомы уже около 15 лет. По словам Монах, впервые они встретились на концерте во Владивостоке, и тогда все ограничилось невинным поцелуем в щеку.

"В декабре судьба снова столкнула нас со Степой, но уже в Таиланде. В этот раз мы оба уже были свободны для новых отношений. Я зашла в любимое кафе попить чаю. Мы встретились на пороге заведения. Я сразу узнала его, и мои спрятанные чувства внезапно вспыхнули в сердце с невероятной силой. Я приветливо поздоровалась с ним, он улыбнулся в ответ, прочитав в моем взгляде столько нежности, что предложил мне посидеть на закате в кафе. Могу с уверенностью сказать: это была любовь с первого взгляда", – призналась Ангелина в беседе с изданием StarHit.

Девушка на протяжении последних десяти лет жила в Таиланде. Ради Степана она готова вернуться в Россию и даже прийти на проект. К слову, Меньщиков официально подтвердил информацию о своем возвращении.

"Приду в "Дом-2" с любимой. Будем там рожать", – заявил шоумен.