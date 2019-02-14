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"Лысый иуда": Меньщиков разрыдался из-за предательства распутного друга

Фото: www.globallookpress.com
Шоумен Степан Меньщиков год назад узнал, что пятилетний сын Иван ему не родной. А затем последовал настоящий удар в спину: жена призналась, что родила мальчика от лучшего его друга Михаила Беденко. 
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Степан, узнав об изменах Евгении, развелся. От малыша он не отказывался – исправно платил алименты и постоянно навещал, ведь у них есть еще и маленькая дочка Варвара.

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"Как-то я пришел домой раньше обычного и увидел, что вместе с моими детьми, моей женой, находится один из самых близких моих друзей, с которым у меня 23-летняя дружба. Он ходил в халатике, в одежде домашней. После на кухне он признался, что давно встречается с моей супругой, но не хотел меня травмировать. Он мне говорит, что является биологическим отцом Ивана. Я не верю в это!" – буквально рыдал шоумен в студии программы "На самом деле" на Первом канале.

Меньщиков не может поверить, что в его жизни произошла такая чудовищная ситуация. Михаил был ему самым близким человеком: мужчины вместе служили в армии, вытаскивали друг друга из передряг. Степан перевез приятеля в Москву, помог с поиском жилья и трудоустройством.

"А он спит с моей женой! Он записан у меня в телефоне как "Брат". Я называю его даже не Миша, а Михаил Анатольевич. Это просто лысый иуда!" – кричал Степан на съемочной площадке.

Между тем бывшая возлюбленная шоумена Александра Харитонова считает, что он получил по заслугам. Якобы Степан никогда не был примерным семьянином, встречался параллельно с несколькими барышнями и аморальным поведением привлек в свою жизнь такую же разнузданную женщину. "Вы жили втроем. Ты жил со своей девушкой, а Евгения была у вас третей. Какая у вас была семья?" – ухмыльнулась Харитонова.

Экс-супруга Меньщикова не скрывает, что изменяла ему. "На тот период, когда произошло зачатие Ивана, у меня были отношения только со Степаном и Михаилом", – нелепо оправдалась она. Женщина уверена: распутник Беденко – уж точно биологический родитель малыша. Однако экспертиза ДНК, которую провели в рамках программы, слова Евгении опровергла. Согласно ее результатам, Михаил не является отцом Ивана.

Автор: Руслана Алексеева14 февраля 2019, 15:12

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