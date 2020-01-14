Меньщиков из "Дома-2" разбился в аварии

Звезда скандального реалити-шоу "Дом-2" Степан Меньщиков попал в страшное ДТП. Авария случилась в Кольчугинском районе Владимирской области.

Экс-участник телепроекта ехал с двумя друзьями на внедорожнике BMW X5 по скользкой дороге. В какой-то момент водитель потерял управление, и автомобиль съехал в кювет. В результате иномарка задымилась. Степан Меньщиков и его спутники успели вовремя выбраться из машины. Однако не обошлось без травм. У звезды "Дома-2" диагностировали перелом руки.

Подробностями бывший участник телешоу поделился с журналистами. "Нам удалось быстро выбраться. Боялись, что сгорим. У меня, помимо руки, повреждено и ребро. Болит, но я ничего не делаю – думаю, все само собой восстановится. Мои товарищи тоже получили увечья, но в целом все хорошо", – рассказал он в интервью изданию StarHit.

Степан Меньщиков поблагодарил врачей и медсестер за помощь: "Хочу сказать большое спасибо хирургу-травматологу Александру Валентиновичу. Жаль, что фамилию не запомнил. Всем медсестрам тоже низкий поклон". В заключение звезда телешоу призвала поклонников быть внимательнее на дорогах.

Напомним, что осенью прошлого года в семью Степана Меньщикова пришла беда. В начале ноября ушел из жизни его отец. Незадолго до смерти мужчина перенес инсульт и лишился возможности передвигаться. "Дорогой папуля. Благодарю тебя за жизнь! Царствие тебе небесное! Люблю! Скорблю", – написал в социальных сетях бывший участник шоу "Дом-2".