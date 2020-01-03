Пышные ягодицы Ирины Шейк возбудили народ

Сейчас Шейк отдыхает с подругой и предположительным возлюбленным. Модель предпочитает загорать на побережье Коста-Рики.
Красотка с удовольствием демонстрирует стильные бикини. Самым обсуждаемым стал крохотный купальник телесного цвета. В нем модель сверкнула своими пышными ягодицами.
Поклонники пришли в восторг от фигуры Шейк. Она в очередной раз доказала, что ее не зря называют самой сексуальной женщиной из России.
Как ранее писали "Дни.ру", Ирина Шейк не верит. Модель старается придерживаться правильного питания. Ее рацион в основном состоит из рыбы, курицы и салатов. Два раза в неделю знаменитость позволяет себе "жульничать" – ест то, что хочется, например, сладости и фастфуд, но только в первой половине дня.
"Зато пью очень много воды и зеленого чая. Это полезно для кожи. Нужно есть много зелени и пить свежевыжатые соки. Также нельзя пить много кофе", – раскрыла секреты Ирина.
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