Обнажившая грудь Шейк приспустила трусики на пляже

33-летняя Ирина Шейк обладательница потрясающей фигуры. По словам модели, стройностью она обязана хорошим генам и регулярным тренировкам.
Ирина занимается боксом и пилатесом с персональным тренером. "Когда я просыпаюсь утром и у меня плохое настроение, я иду в спортзал и вымещаю злость на боксе", – говорит Ирина. Звезда также обожает кардиотренировки, поэтому часто выходит на утренние пробежки.
А вот в диеты Ирина Шейк не верит. Модель старается придерживаться правильного питания. Ее рацион в основном состоит из рыбы, курицы и салатов. Два раза в неделю знаменитость позволяет себе "жульничать" - ест то, что хочется, например, сладости и фастфуд, правда вкусности она позволяет себе только в первую половину дня.
"Но зато пью очень много воды и зеленого чая. Это полезно для твоей кожи. Нужно есть много зелени и пить свежевыжатые соки. Также нельзя пить много кофе", – делится секретами Ирина Шейк.
Результатами тренировок модель часто делится в личном "Инстаграм". Так, например, накануне она опубликовала фото с пляжа.
Ирина Шейк позирует топлес, прикрыв пышный бюст рукой. Чтобы добавить снимку пикантности она немного приспустила трусики.
"Шикарная 💖💖💖💖", "Жизнь моя!❤️❤️❤️", "Красотка богиня супер шикарная принцесса", "Богиня же, ну 😍", "Шикарная модель. 💕Действительно натуральная красавица", "Иришка моя 😍", "Красавица наша 🤗😘😘😘", – писали поклонники Ирины Шейк.
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