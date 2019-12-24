Хулиганке Ирине Шейк вручили ношеные носки

Своеобразный презент звезда получила в канун Рождества. Ближайшая подруга, "ангел" Victoria’s Secret Стелла Максвелл вручила Ирине Шейк свои ношеные носки с незамысловатым узором.
В последнее время модели очень сблизились. Поговаривают, что Максвелл умышленно приглашает коллегу на шумные вечеринки, где Ирина Шейк нередко предстает не в лучшем виде. Фото с закрытых тусовок, которые знаменитость публиковала в соцсети, насторожили ее поклонников.
На одной из них девушки устроили себе праздник живота со стейками и пирожными. И это несмотря на то, что Ирина Шейк тщательно следит за фигурой и обычно не ест и не пьет лишнего.
Но, оказывается, и супермодели иногда позволяют себе похулиганить. Примечательно, что Максвелл стала частенько публиковать в своем аккаунте в "Инстаграм" снимки, где выглядит безупречно, в то время как Ирина Шейк на них то зевает, то моргает.
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