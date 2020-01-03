Беременная экс-жена рыжего из "Иванушек" раскрыла пол ребенка

Новый муж Банковой баскетболист Андрей Зубков показал в своем "Инстаграм" синюю коляску. "Это мальчик", – сообщил он в "сториз".
Судя по всему, это интерьер будущей детской – на кадре мы видим зеленый ковер и фрагмент детской игрушки. Этот снимок репостнула к себе и Мария, аккаунт которой заполонили кадры беременной фотосессии с любимым.
Ранее сообщалось, что Марина Банкова находится на последних сроках беременности. Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова принимает поздравления с приятным положением.
Стоит ометить, что разговоры о том, что Банкова беременна, стали активно появляться в декабре. Марина публиковала в Сети старые фотографии, либо делала кадры так, чтобы не было видно живота.
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