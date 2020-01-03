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Беременная экс-жена рыжего из "Иванушек" раскрыла пол ребенка

Фото: www.globallookpress.com
Недавно стало известно, что экс-жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова находится на последнем месяце беременности и вскоре родит. Теперь же стал известен пол будущего ребенка.
прочитано 1896 раз

Новый муж Банковой баскетболист Андрей Зубков показал в своем "Инстаграм" синюю коляску. "Это мальчик", – сообщил он в "сториз". 

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Судя по всему, это интерьер будущей детской – на кадре мы видим зеленый ковер и фрагмент детской игрушки. Этот снимок репостнула к себе и Мария, аккаунт которой заполонили кадры беременной фотосессии с любимым.

Ранее сообщалось, что Марина Банкова находится на последних сроках беременности. Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова принимает поздравления с приятным положением.

instagram.com/m.a.s.h.a._z

Стоит ометить, что разговоры о том, что Банкова беременна, стали активно появляться в декабре. Марина публиковала в Сети старые фотографии, либо делала кадры так, чтобы не было видно живота.

3 января 2020, 15:10

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какое счастье.Вопрос,-на хрен мне это надо знать?
1

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