Владимир Соловьев публично разрыдался

Телеведущий Владимир Соловьев часто поднимает острые темы в эфире своей вечерней программы. На этот раз темой для обсуждения стало то, что Польша и Украина переписывают историю войны.

Журналист рассказал, как, будучи ребенком, ходил на кладбище, где похоронены погибшие в годы Великой Отечественной. Там похоронено полмиллиона человек в братских могилах.

"Я много читаю материалов о войне. Один из генералов, представляете, 45-й год – человек уже видел все. То, что он увидел в "Освенциме"... Он за одну минуту стал белым от седины. Белым", – заявил Соловьев.

После его слов в студии повисла мертвая тишина. После чего стало заметно, как на глазах у Владимира навернулись слезы. Они потекли по его щекам, и ведущий попытался их незаметно смахнуть, сообщает "Комсомольская правда".

"Из вас кто-то был в Ленинграде? Да почти все. Какое самое сильное впечатление? Я помню нас школьниками. Там, наверное, метров 500, когда идешь до Пискаревского кладбища. Даже меньше. Полмиллиона человек в братских могилах... И это все предать? Ради сиюминутных целей? Я не понимаю нашей школьной программы", – негодовал Соловьев.

По мнению Владимира, каждый ребенок должен увидеть Пискаревское кладбище. Причем оплачиваться такие поездки должны из государственного бюджета.

"Это прививка на всю жизнь. Я не могу понять... Евреи каждую свою историческую победу отмечают, как происходящую здесь и сейчас. 27 миллионов наших соотечественников погибли. И как это можно забыть?", – недоумевал журналист.

