Новые подробности второй беременности Анны Курниковой

В Сети продолжают обсуждать данные о том, что Анна Курникова, вероятно, снова беременна от Энрике Иглесиаса. Поводом для разговоров послужили свежие фото эффектной блондинки.

Слухи о том, что бывшая теннисистка Анна Курникова может быть снова беременна от латиноамериканского певца Энрике Иглесиаса, появились еще в конце 2019 года. Пересуды возникли после того, как в Сети появились фото экс-спортсменки, на которых та облачена в ветровку спортивного типа и черные легинсы.

Судя по комментариям интернет-пользователей, беременность у Курниковой заподозрили из-за того, что куртка оказалась подозрительно свободной в талии. Но якобы даже это обстоятельство не смогло скрыть расплывшейся талии Анны (правда, как те поняли, что талия у невероятно стройной теннисистки расплылась, остается только догадываться, ведь фигуру невозможно оценить именно из широты наряда).

Кто-то обратил внимание на лицо возлюбленной Энрике Иглесиаса, которое та спрятала за широкими солнцезащитными очками. Особо наблюдательные пользователи Сети отметили некоторую припухлость носа и возле губ, которые якобы обычно бывают при беременности.

Отметим, что сами Анна и Энрике не комментируют эти слухи, не подтверждая, но и не опровергая их. Тем самым пара дала надежду многочисленным поклонникам на скорое прибавление. А между тем уже и испаноязычные СМИ распространяют информацию о беременности Курниковой. Так,телеканал Telemundo со ссылкой на людей из близкого окружения пары поведал новые подробности. Будто бы Анна родит уже в марте.

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