Куда пропала актриса Ольга Будина

Ольге Будиной исполнится 45 лет. Последние семь из них некогда востребованная актриса нигде не снимается и не играет. В новом интервью артистка рассказала о том, куда пропала и чем теперь живет.

22 февраля, ровно через месяц, Ольга Будина отметит круглую дату. Артистке исполнится 45 лет. В преддверии юбилея репортеры связались с ней, чтобы узнать, как она живет.

Ольга Будина прославилась после выхода на экраны многосерийного фильма "Граница. Таежный роман". Четыре раза артистка играла исторических персонажей. " Анастасия Николаевна Романовна, младшая дочь Николая II, Галина Кузнецова, Надежда Сергеевна Аллилуева, жена Сталина, и Маргарита Коненкова, разведчица. Все эти женщины жили в начале 20 века. Так вот к тем историям, которые рассказаны о них в фильмах, можно относиться как к сказочным произведениям. Я так к этому отношусь. Это взгляд сценариста. Но сейчас мы живем в то время, когда и документальное кино может оказаться подложным", – отметила актриса.

Кстати, роль разведчицы Маргариты Коненковой пока последняя в фильмографии Ольги Будиной. "Ее подозревали в любовной связи с Альбертом Эйнштейном. По сюжету фильма она вошла в отношения не только с ним, чтобы вывезти в Россию разработки атомной бомбы. Очередная клюква. Но сегодня не могут дать деньги на другую идеологию. Таким образом, семь лет назад я закончила свою актерскую карьеру. Я сделала это, когда поняла, что нужно во всем разобраться", – призналась артистка.

"Я предупредила всех продюсеров о том, что дорабатываю все те контракты, которые подписала, и таким образом ушла из антрепризы, ушла с телевидения и из кино. Сохранила при этом со всеми прекрасные отношения. И ни разу не пожалела, потому что мне нужно было уединение, чтобы поставить собственные мозги на место. Больше всего жалею о том, что фильмы, которым я отдала очень много энергии и всего того, что имела, оказались рупорами лжи", – цитирует Ольгу Будину Woman Hit.

Сейчас актриса не сидит без дела. "Я занимаюсь своим собственным фестивалем семейных любительских театров, а также у меня есть свой фонд, который очень неправильный, потому что там никто не получает зарплату. Мы помогаем решать проблемы в сфере социального сиротства. Но с каждым годом делать это все сложнее и сложнее…" – не стала скрывать актриса.

У Ольги Будиной подрастает сын Наум. Ему 15 лет. "В отличие от меня он интроверт, у него нет артистических задатков. Он мечтает стать программистом и заняться кибербезопасностью в нашей стране", – сообщила артистка.