Издевательство над аудиторией: сериал "Крепостная" разнесли в пух и прах

Журналист Павел Садков охарактеризовал украинскую мелодраму как плохую копию на бразильскую теленовеллу "Рабыня Изаура". И, если, по мнению обозревателя, зарубежная мыльная опера сегодня кажется милой, смешной, старомодной халтурой, то "Крепостная" выглядит как форменное издевательство над аудиторией.
"Все та же "рабыня", только в Малороссии XIX века, с театральными диалогами и полуживыми героями. Страсть тут играют снисходительно, злодеи ведут себя как Кощей Бессмертный из новогодних представлений, барышни терпеливо ждут, когда их обидят и обманут, а мужчины с невероятным спокойствием подчиняются негодяям..." – отмечает Павел Садков.
Журналист обратил внимание на кричащие костюмы героев новеллы, бестолковую массовку, которая не знает, что делать в кадре, и наплевательское отношение к истории. То, как исполнен сериал "Крепостная", напомнило обозревателю самодеятельность в пионерском лагере. Павел Садков с сожалением отметил, что классическое бразильское "мыло" на территории бывшего СССР снимать так и не научились. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, в центре сюжета сериала "Крепостная" героиня Катерина Вербицкая. Она умна, красива и образованна. Рано оставшись сиротой, девчушка попадает под опеку крестной матери, которая воспитывает ее как барышню благородных кровей. К сожалению Катерина, хоть и вхожа в круг дворян, к ним не относится – она крепостная.
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