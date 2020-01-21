Получившая мистическое предсказание актриса из сериала "Ученица Мессинга" разбилась в ДТП

Сценарий многосерийного фильма о знаменитом Вольфе Мессинге основан на воспоминаниях единственной ученицы гипнотизера – Ольги Мигуновой. Без малого пять лет она колесила по стране вместе со знаменитостью и его программой "Психологические опыты". А позже, выбрав самостоятельный путь, получила докторскую степень в области медицины, стала дипломированным психотерапевтом.
В сериале "Ученица Мессинга" Ольгу Мигунову играет Татьяна Чердынцева. Протеже гипнотизера консультировала актрису перед началом съемок. Ольга просила Татьяну быть осторожнее во время работы над 13-й и 14-й сериями.
"Она ответила: "Я не верю в мистику". Однажды ночью, когда я находилась вдали от России и отдыхала в Черногории, ко мне во сне приходит Вольф Мессинг. Он спасал меня в автомобильной катастрофе. Меня разбудила внучка, я проснулась в холодном поту. После этого позвонила Татьяне, спрашиваю: "Что случилось?" Она говорит: "Ольга Петровна, я поверила в мистику, поверила в Вас", – поведала Мигунова.
Оказалось, Чердынцева разбилась в ДТП. Произошло несчастье на съемках 13-й серии. Артистка получила серьезные травмы. Звезда сериала "Ученица Мессинга" заново училась пить и говорить. Работа над многосерийной картиной была приостановлена на время реабилитации Татьяны, сообщает StarHit.
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