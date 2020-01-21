Девушка на одну ночь обворовала актера из сериала "Универ"

Неприятность произошла с Сергеем Королевым еще 25 сентября, однако известно о ней стало только сейчас. В тот роковой вечер 50-летний актер решил скоротать время в компании девушки. Он нашел барышню на сайте знакомств и снял номер в гостинице в центре Москвы.
Около 22:00 к нему пожаловала 29-летняя красотка. Прелестница так вскружила голову Королеву, что тот не запомнил ее имени. Полночи парочка развлекалась и пила алкоголь. В три часа гостья уехала домой.
Позже актер из сериала "Универ" понял, что новая знакомая унесла его кредитку и мобильный телефон. Королев не стал обращаться в полицию. Он выпил еще и лег спать.
Спустя несколько дней артист опомнился и восстановил сим-карту. Ему сразу пришло сообщение от банка: со счета списали внушительную сумму. Девушка сняла с карты звезды сериала "Универ" 400 тысяч рублей.
Такую наглость Королев не стерпел и обратился в правоохранительные органы. Возбудили уголовное дело. Спустя два месяца стражи порядка нашли злодейку. Ею оказалась уроженка Архангельской области. К этому моменту знакомая звезды сериала "Универ" попала в СИЗО за другое преступление, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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