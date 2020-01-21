Шикарный отдых русской патриотки Навки на элитном заграничном курорте

Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в социальной сети "Инстаграм" регулярно делится фотографиями шикарного отдыха на Мальдивах. Райское место в Индийском океане для сказочного времяпрепровождения успешного человека!
"Очень многие спрашивают, что там такого, на этих Мальдивах, что туда все едут?! – говорит Навка. – Не могу ответить за всех, но могу сказать за себя. Для меня так важно после напряженного графика, где я сплю иногда по 2-3 часа в день, с тяжелыми физическими, эмоциональными и умственными нагрузками, уехать туда, где я могу отдохнуть телом, душой и сердцем! Где не надо одеваться, краситься, можно ходить в шлепанцах, читать целыми днями любимые книги, размышлять, вернуться к йоге, заряжаться солнечным светом, много плавать, соединяться с природой, провести время с семьей и просто восстанавливаться!".
Вряд ли, наверное, среди привезенных на курорт книг у Татьяна Навки есть томик стихов Михаила Исаковского, который писал: "Не нужен мне берег турецкий, // И Африка мне не нужна... // Не нужно мне солнце чужое, Чужая земля не нужна".
Напомним, Татьяна Навка во время президентских выборов являлась доверенным лицом Владимира Путина. За спортивные заслуги перед Отечеством от Администрации президента фигуристка получила 5-комнатную квартиру площадью 180 м² в элитном жилом комплексе возле Кремля.
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