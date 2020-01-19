"Сколько боли ей пришлось претерпеть": народ ахнул от синяков дочери Навки

Маленькая Надя, несмотря на свой небольшой возраст, уже тоже вовсю трудится. Она участвовала в ледовом шоу мамы "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Девочке приходилось много тренироваться. Кроме того, сами выступления тоже забирали немало сил. В связи с этим, малютке потребовался такой же отдых, как и ее звездной маме.
Сейчас Татьяна вместе с Надей отдыхают на Мальдивах. Там же проводят время многие другие знаменитости. Супруга пресс-секретаря президента России регулярно делится фотографиями из отпуска. Недавно она опубликовала снимок, на котором позирует вместе с дочерью.
Фанаты рассыпались в комплиментах перед фигуристкой, однако обратили внимание на одну деталь. Из-за постоянных тренировок у маленькой Нади все ноги в синяках. Поклонники не забыли об этом упомянуть. Они подчеркнули, что девочка в свои пять лет уже большая труженица.
" Маленькая фигуристка...все ножули в синяках... " (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), " У Надюшки ножки в синяках, сколько боли ей пришлось претерпеть!💖", "А коленочки все в синячках – трудяга маленькая!⛸⛸⛸", " Надежда бедненький ребенок трудяжка: все ножки в синяках", – высказались комментаторы.
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