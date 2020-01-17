"Зато не голышом": малолетняя дочь прижалась лицом к ягодицам Хилькевич

33-летняя актриса и ее супруг бизнесмен Артур Волков отдыхают в Таиланде. Супруги улетели на курорт вместе с детьми – четырехлетней Арианной и годовалой Марией.
Звезда сериала "Универ" в восторге от отдыха. Она ежедневно делится с поклонниками эмоциями в личном "Инстаграм". Так, например, Хилькевич показала забавную видеозапись.
В кадре Анна в бикини и ее отпрыски танцуют у бассейна. Звезда сериала "Универ" держит на руках младшую дочь Марию, а в это время сзади за бедра ее обнимает старшая наследница Арианна. Девочка периодически прижимается лицом к маминым ягодицам.
"Да простят меня все морализаторы))) за танец с маминой попой и деток без шапок😂но зато не голышом))) что не часто встречается у нас на этом отдыхе, именно по этой причине я так мало выкладываю приличного годного контента 😝🤚🏽 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Анна Хилькевич.
Напомним, на днях звезда сериала "Универ" пожаловалась на недоброжелателей. Анна устала от травли и необоснованной критики в Сети. Артистка отметила, что хамство в интернете стало для россиян нормой. Хилькевич считает это признаком недоразвитости. Актриса отметила, что меняться – это хорошо, тем более в лучшую сторону. Звезда сериала "Универ" призвала народ прекратить делать из интернет-общения "помойку".
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