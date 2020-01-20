"У меня был шок": горе в семье открыло Крюкову глаза

Актер Константин Крюков признался, что до определенного возраста не знал, что его родственники знамениты. Правда артисту открылась после печального события.

Константин – наследник знаменитой творческой династии, он приходится внуком прославленному актеру и режиссеру Сергею Федоровичу Бондарчуку и артистке Ирине Константиновне Скобцевой. По словам Крюкова, в детстве он не знал, что любимый дедушка звезда и легенда кино.

"Я лет до десяти особо не вникал, потому что мы жили за границей. Для меня дедушка всегда был дедушкой. Ну да, он, правда, странный дедушка: он привозил материалы, они долго отсматривали дубли, не давали мне смотреть мультики, но, так или иначе, – это все равно дедушка, мама и папа", – скал Крюков в беседе с "Дни.ру".

Впервые Константин понял, кем на самом деле был Сергей Бондарчук, в 1994-м году. Он с родителями прилетел на похороны деда. Печальное событие открыло ему глаза.

"У меня был, конечно, шок. Ну я знаю, дедушка, дедушка… Мы приехали на Брюсов переулок, на отпевание, а там вся площадь в людях. Никого не знаю. Кто это? И мне мама говорит: "Просто Сережа был известный человек". Я думаю: "Интересно", – поделился Константин Крюков.

Напомним, сегодня на телеканале НТВ стартует новый сериал "Легенда Феррари". В многосерийном детективе снялись Ольга Погодина и Константин Крюков. Действия новеллы развиваются в первые годы после Октябрьской революции. В центре сюжета картины "Легенда Феррари" Эль Ферарри – разведчица, которая скрывается под маской итальянской поэтессы.