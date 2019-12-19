Потерявший контроль Алексей Панин накинулся на таксиста

Первое, что сделал артист по прибытии в Северную столицу, – поругался с водителем такси. Конфликт возник на пустом месте.
Таксист утверждает, что Панин кричал и нецензурно выражался. Более того, он чуть не отломал рычаг коробки передач в автомобиле. А потом и вовсе стал угрожать, что ударит мужчину в лицо.
"В полиции заявление напишешь! Только не забудь все подробно описать, что Алексей Панин сломал рычаг КПП", – говорит звезда на видео, снятом очевидцами.
Скандал не смог надолго испортить актеру настроение. Буквально через пару часов он опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
На снимке Алексей запечатлен явно в нетрезвом состоянии: на лице пьяная улыбка, глаза закрыты. Рядом стоит неизвестная девушка, пьющая прямо посреди улицы алкоголь из бутылки.
"Я вернулся в мой город, знакомый до слез,/ До прожилок, до детских припухлых желез", – написал Панин под фото.
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