"Любаня перебрала! Едва на ногах стоит": Успенская повисла на шее Наргиз

Новогоднее видео с участием вокалисток Любови Успенской и Наргиз Закировой вызвало бурную реакцию у интернет–общественности. Артисткам хорошенько досталось.

Успенская и Закирова записали совместное поздравление с Новым годом. Артистки пожелали всем людям на Земле счастья.

"Счастье праздновать Новый Год с такими талантливыми и любимыми друзьями. Всех друзей с Новым годом", – подписала Любовь ролик в личном "Инстаграм".

Отметим, что мнения пользователей Сети по поводу видеозаписи разделились. Поклонники с радостью приняли поздравление и пожелали всех благ в ответ, злопыхатели же отчитали Любовь Успенскую за чрезмерную любовь к пластике и уколам "красоты". Отмечалось, что вокалистка испортила внешность походами к хирургу, дескать, артистка потеряла изюминку.

Распекали Любовь Успенскую еще и за якобы нетрезвый вид. Многих смутило, что знаменитая блондинка буквально повисла на шее у коллеги.

Досталось от недругов и Наргиз. Закировой припомнили нашумевшее интервью журналистке Ксении Собчак. Знаменитость тогда призналась, что мечтала петь с мировыми рок-звездами, а ей приходилось гастролировать по российской глубинке. Закирова также сказала, что жить в России все время не собирается. Заявление певицы Наргиз, судя по всему, многих жителей нашей страны обидело.

"Два алканавта....они нашли друг друга...."(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Зачем выставлять такие видео ?", "Успенская в "хлам" пьяная😂лицо так натянула что глаз и открыть не может😂😂еще и эту лысую бабку где то нашла.....", "Советский Союз и Россию – кормильцу нашу поздравляем!! Но живем все в Америке 😀а что ж американцев не поздравляют ? Наргиз бы еще медведям приветы и поздравления передала", "Дааа, Любаня перебрала! Едва на ногах стоит", "Перебор с пластикой", "У Успенской лицо 😊. Такое чувство , что скоро от пластики лопнет 😊", "Глаза уже не открываются, как все натянуто😂😂😂", "У Наргиз, после интервью Собчак ,еще совести хватает россиян поздравлять? Ехала бы в Америку..." - писали комментаторы на странице Любови Успенской.