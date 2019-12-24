"Не могу видеть эти рожи": Фадеев о ненависти Наргиз к россиянам

Наргиз Закирова снова оказалась в центре скандала. На сей раз артистка угодила в неприятности по собственной вине.

Все началось с того, что Наргиз Закирова стала очередной звездной гостьей скандального шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" В нем артистка заявила, что ее дети никогда не будут жить в России. Она рассказала, что все ее трое наследников "абсолютные американцы, закончившие в США школы и колледжи". Более того, старшая дочь Наргиз Закировой до сих пор уверена, что в России по улицам ходят медведи, и "раша" – это "сплошная мафия". Певица призналась, что не чувствует себя в нашей стране в безопасности.

Слова артистки о России произвели эффект разорвавшейся бомбы. Пользователи Сети буквально взорвались критическими комментариями в адрес Наргиз. Своим возмущением поделились и знаменитости. В частности, ее бывший продюсер Максим Фадеев. Он сообщил, что давно знал об отношении своей экс-подопечной к России.

"Комментировать Наргиз, это равносильно тому, что комментировать действия Шарикова (речь идет о персонаже произведения М. Булгакова "Собачье сердце". – Прим.ред.) Ее ненависть к России не была секретом для меня, это было главным предметом постоянных скандалов в период нашей с ней работы. В компании постоянно слышали ее жалобы: "Я не могу видеть эти рожи!", "Мне надоели эти убогие концертные залы в провинции" и прочее", – цитирует Максима Фадеева Super.

Продюсер отметил: "Печально, что эта женщина так и не была благодарна тем, кто ходя на ее концерты, платил деньги и давал ей возможность жить так, как она жила". Ранее слова Наргиз Закировой о россиянах прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. "Не гадьте там, где живете! Если вам не нравится страна, зарабатывайте в другом месте!" – заявил супруг певицы Валерии. Отметим, что пока сама Наргиз никак не прокомментировала шумиху вокруг своих же высказываний.