Скончалась знаменитая российская актриса

Скончалась актриса Театра для детей и молодежи Нина Масленикова. Артистке было 66 лет.
По данным ИА "СеверИнформ", Маслениковой не стало 31 декабря, однако известие о ее кончине появилось лишь сейчас. Стоит отметить, что в последнее время была занята в спектаклях "Отцы и дети", "Чудная баба". Прощание с Ниной Маслениковой состоится 3 января.
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