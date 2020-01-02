Цекало засмотрелся на прикрывшую обнаженную грудь цветами Лолиту

Пару Лолиты Милявской и Александра Цекало обожала вся страна. Поэтому, когда влюбленные зарегистрировали отношения после десяти лет совместного проживания, поклонники были счастливы. К сожалению, через два года после свадьбы супруги развелись. Также оказалось, что единственную дочь Еву, Лолита родила не от Александра.
Для фанатов новость о расставании Милявской и Цекало стала ударом. Многие не могли поверить в случившееся, ведь артисты, как казалось, идеально подходили друг другу. В Сети до сих пор можно найти фанатские страницы Саши и Лолы. В одном из таких аккаунтов, например, опубликовали трогательный архивный снимок.
Кадр, судя по всему, сделан в конце 90-х. На фото Александр Цекало нежно смотрит на тогда еще возлюбленную певицу Лолиту.
Поклонники обратили внимание на экстравагантный наряд артистки. Милявская облачена в прозрачную кофточку телесного цвета. Примечательно, что знаменитость запечатлена без бюстгальтера. Обнаженную грудь вокалистки частично прикрывают украшающие наряд цветы.
"Какое смелое платье", "Красивая была пара!" - рассуждают фанаты певицы Лолиты.
Отметим, что сегодня 58-летний Александр Цекало счастлив в браке с молодой женой художницей Дариной Эрвин. Интересно, что многие не верят в искреннюю любовь горячей красотки к возрастному артисту.
"Ее цель понятна. Цекало как-нибудь помрет от инсульта во время соития, а у Сапаровой (настоящая фамилия Дарины – прим. ред.) останется все его состояние. Главное, не тянуть и истощить старичка быстренько до смерти, чтобы остаться еще молодой вдовой, полной жизни", – прокомментировала нынешний брак Александра Цекало блогер Лена Миро.
Что касается Лолиты Милявской, то в минувшем году она объявила о расставании с молодым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. По словам артистки, супруг использовал ее и крутил роман на стороне.
Популярные темы форума
Невеста, с Новым Годом!
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Что мне делать.....
Русские мужики в постеле - барахло
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Кто напьётся на Новый год?
ЯЙЦА
А мне, блин, нравится Отмороженный, а вам? Он похож на фан Томаса.
Что хотите получить на новый год?