Пассия Венцеслава Венгржановского шокировала внезапным признанием

Несмотря на то, что у Венцеслава Венгржановского из "Дома-2" и его избранницы сейчас пауза в отношениях, девушка не перестает надеяться, что все наладится. Оказалось, до ссоры молодые люди строили большие планы на совместное будущее.



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