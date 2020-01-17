Пассия Венцеслава Венгржановского шокировала внезапным признанием

В беседе с корреспондентом "Дни.ру" Дарья назвала Венцеслава сложным человеком. Тем не менее, ее очень привлекает его неординарность.
"Он достаточно умный человек, с ним есть, о чем поговорить, он разбирается во многих сферах. Многие думают, что он дурачок, фрик, на самом деле это не так", – заявила возлюбленная экс-участника телестройки.
По словам девушки, они с Венгржановским неоднократно обсуждали планы на будущее. Молодые люди мечтали построить крепкую семью. Ведь Венцу уже 38 лет, он прекрасно понимает, что пора заводить потомство. Но Дарью останавливает нестабильность отношений.
"Я хотела от него детей. И хочу до сих пор. Но невозможно жить как на пороховой бочке", – призналась девушка.
Помимо их личных планов, спутница знаменитости рассказала и о карьерных замыслах шоумена. Удивительно, но Венгржановский всерьез интересуется политикой. Настолько, что в будущем хочет связать с ней жизнь. "Я его не поддерживаю в этом, считаю, что ему не стоит туда лезть. Венц обижается из-за этого", – добавила Дарья.
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