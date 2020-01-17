Возлюбленная Венцеслава Венгржановского рассказала об эмоциональном насилии

Оказалось, с начала прошлого года звезда встречается с девушкой по имени Дарья. Корреспонденту "Дни.ру" удалось пообщаться с ней на предмет их взаимоотношений.
По словам возлюбленной Венцеслава, ей с ним крайне непросто. Молодые люди постоянно скандалят и выясняют, кто прав, кто виноват.
"Тяжело. Но расстаться я с ним не могу", - с горечью заявила девушка.
Дарья призналась, что ее очень просто вывести на эмоции, особенно негативные. А Венгржановский активно эти пользуется.
Большинство их ссор возникает на почве ревности. Избранница экс-участника телестройки поведала, что ее возлюбленный категорически не умеет "отшивать" назойливых поклонниц.
"Я, в принципе, была готова к тому, что ненормальные фанатки – часть его жизни. Но я не могу сказать, что это вызывало у меня бурный восторг", – поделилась Дарья.
Также девушка высказалась по поводу пьянства звезды телеэкранов. По ее словам, в СМИ оно уж слишком сильно преувеличено. Но если он все-таки добрался до бутылки, то у него основательно сносит крышу. Конечно, до рукоприкладства ни разу не доходило, но эмоциональное насилие всегда имело быть, если накануне Венц выпивал.
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