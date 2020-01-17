"Пил, руки распускал": бывшая жена Пьера Нарцисса откровенно о выходках певца

Пьер Нарцисс оказался домашним тираном. Его экс-супруга Валерия раскрыла подробности их семейной жизни.

Устав от постоянных драк и выяснения отношений, девушка подала на развод. По ее словам, сейчас они просто дружат. При этом Пьер Нарцисс везде говорит, что Валерия – его жена.

"Бесполезно отучать, я просто махнула рукой. У нас есть общий ребенок, но живем мы отдельно. Тем не менее он всегда рядом. Приезжает к нам, отвозит дочь на тренировки, помогает с ремонтом. В его понимании мы вместе, но официально в разводе", – цитирует экс-супругу певца "Собеседник".

Несколько месяцев назад Валерия переехала. В новой квартире девушка живет вместе с 14-летней дочерью Каролиной. Пьер Нарцисс с покупкой жилья ей не помогал.

"Когда я решила уйти от него, поняв, что так невозможно жить, собрала свои накопления и решила вложить их в недвижимость. Мне, конечно, помогли родственники и мама. Жилье приобретала еще на этапе стройки, когда был только котлован", – отметила экс-избранница артиста.

Валерия рассказала, что Пьера Нарцисса жестоко наказала судьба. Он был в таком состоянии, что ему не с кем было поговорить, некуда пойти. Певец понимал, что у супруги выходят новые песни и клипы, а он остался позади. На какое-то время исполнитель запил.

"Потом осознал, что ничего не меняется, и остановился. Когда он звонил Каролине и интересовался ее жизнью, та отвечала, что перезвонит, и бросала трубку. А когда дело доходило до выяснения отношений, дочка всегда напоминала ему прошлое: "А помнишь, как ты пил, руки распускал, что ты творил?!" – поделилась бывшая жена Пьера Нарцисса. По ее словам, для мужчины это стало наказанием – слышать подобное от своего ребенка.