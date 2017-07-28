Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую

В эфире Первого канала "шоколадный заяц" Пьер Нарцисс честно ответил на вопросы. Артиста проверили на детекторе лжи, чтобы выяснить, действительно ли он вступал в интимную связь с радиоведущей Марианной Суворовой против ее воли и бил жену и дочь.

В начале этого года бывшего "фабриканта" Пьера Нарцисса обвинили в изнасиловании. Марианна Суворова заявила, что певец, перед тем как надругаться, бил и душил ее. "Почему я должен ее бить, если мы не ругались, а общались? Потом она уснула. Я сидел и ждал, когда она придет в себя. Затем попросил у девушки на ресепшене подождать, так как девушка еще не пришла в себя. Не было ни крови, ничего. Я помыл ее, потому что она не могла даже себя почистить. Когда она немножко пришла в себя, мы вызвали машину", – рассказывал Пьер.

Узнав об этом, его супруга Валерия также призналась, что муж поднимал руку на нее и на их дочь Каролину. По словам женщины, они были вынуждены убегать от неадекватного главы семейства. Чтобы прояснить ситуацию, Пьер Нарцисс пришел на шоу "На самом деле" Дмитрия Шепелева и ответил на все вопросы в присутствии полиграфологов.

Публикация от pierrenarciss (@pierrenarciss) Июн 1 2017 в 4:39 PDT

Напомним, несколько месяцев назад Суворова в подробностях расписала, как стала жертвой насилия Нарцисса. По словам девушки, все происходило в номере отеля. Сам артист утверждает, что она была пьяна и быстро уснула. Однако в ходе одного из телеэфиров выяснилось, что все случилось по обоюдному согласию.

Недавно Пьер Нарцисс официально извинился перед женой, признавшись, что лучше нее никого нет.

"Я прошу прощения ради Господа и ребенка у Валерии, что вместо того, чтобы разобраться в наших жизнях и обидах, ссорах… я так мерзко оступился. Самому противно. Она единственная и неповторимая женщина из миллионов, без которой мне так плохо и которая мне так нужна", – написал артист.