Анджелина Джоли загнала в тупик неожиданным признанием

Актриса призналась, что ее постоянно мучат комплексы. Звезда считает себя некрасивой, и иногда ей кажется, что она похожа на смешную куклу.
"Я все время борюсь с низкой самооценкой! Мне кажется, такое бывает у всех. У меня масса проблем с самой собой. Я странно выгляжу", – заявила Анджелина.
Джоли нашла спасение в детях. Именно они помогают ей справиться с внутренней неуверенностью. Наследники заставляют мать почувствовать себя лучшим человеком на свете.
"Я прихожу домой, а дети в пижамах бегут ко мне и обнимают. Вот тогда я чувствую себя особенной", – откровенно сказала Анджелина.
Судя по всему, развод с Брэдом Питтом не прошел для звезды бесследно. Джоли в корне поменяла представление о любви.
"По-моему, мы влюбляемся не для того, чтобы обрести идеального человека, а для того, чтобы научиться видеть несовершенного человека в прекрасном свете. Вырастить детей. Прожить с ним хорошую жизнь. Быть хорошим другом. И идти за ним со всем, что у вас есть, независимо от того, сколько времени это займет", – высказалась голливудская актриса.
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