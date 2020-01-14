Российская певица встретилась с погибшим сыном

Певица Татьяна Зайцева, вторая участница дуэта "Сестры Зайцевы", рассказала последние новости. Исполнительница выступила с важным заявлением.

Осенью будет пять лет, как у Татьяны Зайцевой умер единственный сын Алексей. Мужчина увлекался паркуром. Он неудачно выполнил прыжок между вагонами движущегося поезда, ударился головой о металлическое перекрытие и сорвался на рельсы. Гибель Алексея стала настоящим ударом не только для его матери, но и тетушки Елены Зайцевой, у которой своих детей нет и племянника она воспринимала как сына.

Татьяна рассказала: "Сын мне ни разу не приснился. Только недавно случилась наша долгожданная встреча. Говорит во сне: "У меня все хорошо". А я ему: "Возьми ключи от квартиры, вдруг придешь поздно!" А он опять: "Не переживай за меня!.." Почувствовала, мы вместе, как и раньше, словно ничего не происходило".

Зайцева поделилась новостью. К пятой годовщине с момента смерти наследника она намерена делать фильм о нем. Дело в том, что вокруг этой трагедии стало появляться много домыслов. Татьяна не готова с этим мириться. "Сколько же клеветы выпало на имя Леши. Надоело читать вранье и домыслы. У меня был талантливый сын, которого близко знали только я, сестра Лена и мой супруг. Пусть его увидят нашими глазами. Нам нечего скрывать!" – заявила артистка.

Отметим, что у Алексея остался сын Максим от жены Айсылу. Татьяна Зайцева видится с внуком. "Она замечательная мама. Внуку Максимке уже пять лет, растет копией Леши. Недавно приезжала к ним в гости, отмечали рождество. Сердце Айсылу свободно, не нашла себе никого после гибели сына. А если получится, то я не против. Думаю, Леши этого тоже бы хотел…" – цитирует Татьяну Зайцеву Starhit.