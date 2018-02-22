Шепелев отказался влезать в грязную драку сестер Зайцевых

Очередной выпуск шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" оказался особенно скандальным. Не обошлось без драки, в которую телеведущий предпочел не влезать.

Детектор лжи проходили сестры Зайцевы – Елена и Татьяна. Певицы обсуждали смерть сына Татьяны Алексея. Проблемы начались сразу: артисток обвинили в том, что они не уделяли достаточно внимания Алексею. Особенно громко возмущался художник Константин Мирошник.

"Он был слабым и беззащитным на самом деле, неуверенным в себе. А они, будучи абсолютно корыстными дамами, которые любят только себя и деньги, не заметили, как профукали воспитание мальчика. В последние дни жизни он оказался фактически бомжом: в гараже спал, у него не было денег, чтобы пополнить счет мобильника. А в это время они выбирали новые шубы на шопинге", – цитирует Мирошника "Собеседник".

По словам художника, и с женой сыну Зайцевой не повезло. "Уже после свадьбы Леша узнал, что у нее есть взрослый ребенок. Позже жена не сказала ему, что беременна, потому что не знала, от кого именно – от него или от другого парня", – ляпнул художник.

Слова Мирошника Зай­цевым не понравились. Одна из сестер попросила воды. Когда ее желание исполнили, она вылила воду на художника. Тот попытался увернуться, но не получилось. Затем Зайцевы накинулись на Мирошника.

"В одно мгновение они вдвоем начали трясти меня. Так душевно вцепились за волосы, что за маму родную, наверное, так не цеплялись! Боль была резкой, но я стерпел. Думал: "Главное, не оттолкнуть их, чтобы потом меня ни в чем не обвинили..." Трепали меня сестры довольно долго. Все люди ахнули. А они довольные как слоны. Выдрали мне клоки волос и спокойно сели на свои места. А мои локоны валялись на полу в студии. Представьте: в тебя впились четыре руки, одна в одну сторону тянет, другая – в другую. В конце еще пнула ногой. Там, где вцепились, до сих пор болит кожа!" – поведал Мирошник.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 1, 2017 в 6:17 PST

Интересно, что ведущий Дмитрий Шепелев предпочел не вмешиваться в грязную драку. Художник уверен, что шоумен поступил абсолютно правильно. "Они бы и его забили ногами! Дима наблюдал со стороны. На самом деле я к сестрам Зайцевым отнесся с благодарностью: спасибо, что не ударили меня коленкой между ног. Зла на них не держу. Они, конечно, производят впечатление не от мира сего. Как две инопланетянки!" – заключил художник.

Журналисты пообщались и с самими сестрами. "Мы на Мирошника очень обижены. Во время съемок вылезло наружу столько всего, а он вякал, не думая и не понимая, что говорит. А мы же правдивые – донские казачки. Мы никогда драчливыми не были. Он сам напросился, вот и получил", – заключила Татьяна Зайцева.