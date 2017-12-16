Татьяна Зайцева об умершем сыне: Алеша где-то далеко работает

Со дня смерти единственного сына певицы Татьяны Зайцевой прошло уже больше двух лет. Исполнительница все еще не может поверить в произошедшее.

"До сих пор кажется: это какой-то спектакль. Как будто такого быть не может, и я для себя сделала установку: Алеша где-то далеко работает, а я просто не могу к нему поехать", – поделилась Татьяна.



По словам певицы, первой о смерти Алексея узнала ее сестра Елена. "Ей позвонили и сообщили страшную новость. Мне просто побоялись сразу говорить. Потом уже сестра сообщила о трагедии", – рассказала Зайцева.

Воспоминаниями о том ужасном дне поделилась и Елена. По словам певицы, за день до гибели племянника она почувствовала, что скоро в их семью придет беда.

"Я гуляла с собакой и вдруг слышу голос, который говорит: "Ты идешь в смерть". Я так испугалась! И потом вдруг тот же голос мне на ухо шепчет: "Это не по твою душу"", – цитирует "Собеседник" Зайцеву.

На похоронах сестры пообещали друг другу, что больше никогда не расстанутся. Справиться с горем им помогает внук Максим, который родился незадолго до гибели Алексея. Певицы говорят, что он точная копия своего отца.

"Мы пережили с Ленкой очень многое. Мы похоронили родителей, которые просто на наших глазах вдвоем от рака умирали. Когда мама скончалась, нам показалось, что, уйдя на тот свет, она там молится за нас, за то, чтобы мы пришли к Богу, чтобы всегда были вместе и поддерживали друг друга", – отметила Татьяна.

Напомним, в ноябре 2015 года в семье сестер Зайцевых случилась трагедия – в результате несчастного случая не стало единственного сына Татьяны, 32-летнего Алексея Черенкова. Молодой мужчина погиб из-за опасного увлечения – паркура.