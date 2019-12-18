Долгожданное соединение: Энистон и Питт на пороге новой жизни

Звезда Голливуда Дженнифер Энистон организовала в своем доме в Беверли-Хиллз рождественский праздник. Среди гостей были актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон, телеведущий Джимми Киммел и экс-супруг хозяйки дома, актер Бред Питт. Учитывая, что вечный секс-символ Америки был когда-то помолвлен с Пэлтроу, удивительно, что присутствующие не утопили друг друга в пунше.
Несмотря на скандальный развод в 2005 году, Питта приняли как близкого друга. Бывшие супруги стараются сохранить хорошие отношения. В этом году Брэд не только приезжал на вечеринку в честь дня рождения Дженнифер, но и несколько раз виделся с ней позже.
Источник People.com рассказал, что для Энистон эта ночь стала большим событием: "Все важные люди в ее жизни собрались, чтобы отпраздновать наступающее Рождество вместе с ней. Брэд входит в эту группу. Было естественно, что она его пригласила, а он принял это приглашение".
Напомним, что после развода и Энистон, и Питт снова сыграли свадьбы, но обе истории окончились печально. Впрочем, нет худа без добра: похоже, два разбитых сердца вновь тянутся друг к другу. Что это, если не новогоднее чудо?
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