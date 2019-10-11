Гвинет Пэлтроу появилась перед миллионами с обнаженной грудью

На снимке 47-летняя актриса позирует в брюках с подтяжками, которые прикрывают грудь. На другом фото она стоит в красном платье, а на третьем – в пурпурном пиджаке, надетом поверх черного боди.
Артистка поделилась откровением. Оказывается, кино для нее не самое важное дело в жизни. По словам Гвинет Пэлтроу, она нашла истинное призвание, когда в 2008 году создала компанию Goop, которая специализируется на альтернативных методах заботы о здоровье.
В 2018 году компания актрисы была оценена в 250 миллионов долларов. Однако, как заверила звезда, сейчас она стоит гораздо больше, передает Daily Mail.
Новый выпуск Elle посвящен женщинам в Голливуде. В нем приняли участие многие знаменитости. Как писали "Дни.ру", на страницах глянца, помимо Гвинет Пэлтроу, отметились Николь Кидман, Натали Портман, Скарлетт Йоханссон и другие.
В прошлом году номер "Женщины в Голливуде" снимали на волне движения #metoo, осуждающего сексуальное насилие и домогательства. В этом актрисы задаются вопросом: "А куда мы идем теперь?"
Ранее стилист Гвинет Пэлтроу рассказала, что причиной ставшей мемом походки актрисы на церемонии вручения премии "Эмми" стало аутентичное винтажное платье Valentino 1963 года. На нем не было разрезов сзади, что сковывало движения знаменитости.
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