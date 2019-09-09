Ольга Куриленко показала свои прелести

На снимке знаменитость позирует в необычном купальнике в эротичной позе. Она лежит на спине, изящно прогнув спину.
На ней бикини бардового цвета в виде тонких полосок ткани. Одна из них белая. Купальный костюм едва прикрывает интимные места.
Дополнила образ повязка на голове в тон купальнику. Также артистка надела солнцезащитные очки квадратной формы.
Фолловерам такой соблазнительный кадр пришелся по душе. "Сказка", "Ох, какая женщина!", "Красивая", "Ты обворожительная", "Женщина моей мечты!", "Какие ножки!" – не скупились на комплименты пользователи Сети.
"Побольше таких фото!" – умолял фанат.
Тем не менее, некоторые сочли этот снимок вульгарным. "Какая кура! И так, и сяк, а вот мужчина не клюет", – злорадствовал критик.
Отметим, автором снимка стал фотограф Патрис ван Малдер. Он неоднократно снимал Куриленко, но всякий раз их совместные работы все больше впечатляют поклонников.
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