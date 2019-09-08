Обнародованы подробности свадьбы Бондарчука и Андреевой

По данным СМИ, влюбленные уже определились с датой свадьбы и местом проведения церемонии. Есть версия, что пара приняла решение уехать из шумной Москвы подальше от назойливой прессы.
"Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся 17 сентября в Санкт-Петербурге", – пишет StarHit, ссылаясь на инсайдеров. Более того, сообщается, что регистрация прошла в компании 20 самых близких людей.
Напомним, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева состоят в отношениях с 2016 года. Тогда режиссер впервые пригласил молодую актрису в передачу "Кино в деталях". Первый официальный выход в свет Федора и Паулины состоялся на "Кинотавре" в Сочи.
Ранее Светлана Бондарчук, которая была гостьей программы "Судьба человека", рассказывала, что не побоялась и поставила на обложку своего журнала влюбленных после сочинского фестиваля.
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