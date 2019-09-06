Буланова о состоянии ставшего жертвой несчастья сына

Татьяна Буланова опубликовала фотографию своего покалеченного младшего сына Никиты. Репортеры немедленно связались с певицей, чтобы узнать подробнее о случившемся.

На днях Татьяна Буланова в своем Instagram опубликовала фотографию младшего наследника Никиты, рожденного в браке с экс-футболистом Владиславом Радимовым. Поклонники разглядели гипс на ноге 12-летнего подростка. Что случилось с мальчиком, Татьяна Буланова по какой-то причине рассказывать не стала.

Поклонники всерьез обеспокоились состоянием Никиты, а журналисты оборвали певице телефон. В итоге Татьяна прервала молчание, но ее комментарий оказался немногословным. "Слава богу, он хорошо себя чувствует, ходит в гипсе", – рассказала Буланова. Оказывается, Никита сломал фалангу пальца на левой ноге, отстаивая честь своей школьной футбольной команды, передает Teleprogramma.pro.

Напомним, Татьяна Буланова и Владислав Радимов поженились в Санкт-Петербурге осенью 2005 года. Уже через пару лет популярная исполнительница родила спортсмену сына Никиту. То и дело в СМИ ходили слухи о проблемах в семье знаменитостей. Несколько лет назад разразился скандал после того, как на одном из ток-шоу появилась женщина, назвавшая себя давней любовницей Владислава.

Тогда Булановой и Радимову как-то удалось сгладить неловкость. Но в 2016 году певица все же оформила развод. Причем причина была не только в измене. Оказывается, Радимов поддерживал отношения со многими бывшими пассиями. "Ну, он такой человек: ему все время нужно это, а меня это достало. Ну сколько можно? Я никакого расследования не проводила. Просто в какой-то момент поняла, что надо "чик" – и все", – заключила Татьяна Буланова.