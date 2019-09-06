Волочкова в странном состоянии выставила напоказ свои пельмени

Анастасия Волочкова буквально на день приехала в Санкт-Петербург. Погода, обычно крайне капризная и переменчивая в Северной столице, балерину не подвела. Артистка появилась на перроне вокзала в эффектном длинном легком светлом платье и с букетом излюбленных белых роз. Отметим, что Анастасию встретили телевизионщики.
У балерины было много планов. Буквально с корабля на бал она отправилась в одну из школ, где пообщалась с учениками и провела мастер-класс. Затем Волочкова поехала в книжный магазин. Там состоялась презентация ее книги "Плата за успех". "Для меня написать эту книгу было очень непросто, потому что если в первом издании, которое называлось "История русской балерины" удалось где-то сгладить некоторые нюансы, то вот эта книга "Плата за успех" – я так решила ее назвать, потому что за десять лет после написания первой много чего произошло – уже написано все очень откровенно", – сообщила Анастасия Волочкова.
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