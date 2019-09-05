Настя Ивлеева вышла замуж и поменяла фамилию

Блогерша Настя Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея. Кроме того, она взяла фамилию своего избранника – теперь она Узенюк.
Известно, что возлюбленные подали заявление 4 июля. В настоящий момент они проводят медовый месяц на Сицилии, что стало известно из Instagram Анастасии.
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