Психанувшая Наташа Королева откровенно об измене спустя 16 лет брака

Наташа Королева дала интервью. Популярная исполнительница высказалась о семейной жизни со стриптизером Тарзаном и раскрыла секрет своих аппетитных форм.

21 августа Наташа Королева и Сепргей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан, отметили топазовую свадьбу – 16 лет со дня бракосочетания. Впрочем, вместе пара чуть больше – 18 лет. У артистов подрастает сын Архип. Казалось бы, за годы совместной жизни можно на многое закрыть глаза и простить. Например, если речь идет об измене.

К счастью, этого в жизни супругов не случилось. "Да как-то это мимо нас все прошло. Может, потому что мы повстречались в зрелом возрасте? Поэтому трепетней относимся друг к другу. В браке очень важно друг с другом чаще разговаривать. Например, за бокалом вина проговорить какую-то проблему, которая гложет. И, поверьте моему опыту, в разговоре ты сразу понимаешь, что это совсем и не проблема", – рассказала Наташа Королева.

За долгие годы брака ни певица, ни ее супруг практически не изменились. И если у Сергея Глушко секрет великолепной формы заключен в регулярных занятиях спортом, то у Наташи он совсем другой. "Периодически устраиваю себе разгрузочные дни. Я давно исключила из своего рациона вредные вещи. Не пью кофе. А если очень хочется, пью цикорий. Он похож на кофе. Плюс не ем сахар", – сообщила артистка.

Кстати, результатом этой практики Наташа Королева недавно похвасталась на всю страну, когда на своей официальной страничке в Instagram опубликовала фотографию, на которой она полностью без одежды стоит на руках. "Вспомнила свое цирковое прошлое и психанула. Все хотят опошлить эту историю. А мое послание было в другом: я считаю, что женщинам надо держать себя в хорошей форме, заниматься здоровьем в любом возрасте", – цитирует артистку сайт "Комсомольская правда".