Роскошная Светлана Лобода потрясла ягодицами перед продюсером

На личной странице обворожительной исполнительницы в социальной сети Instagram появился необычный ролик. На записи она танцует тверк.
Она стоит спиной к камере в уборной перед зеркалом, демонстрируя свои длинные и стройные ноги. На заднем фоне слышен шум воды, судя по всему, артистка мыла руки.
По данным "Пятого канала", в этот момент красавицу начинает снимать ее продюсер Нателла Крапивина. Она со смехом задает знаменитости вопрос: "Свет, а ты совершенствуешься или ты уже достигла совершенства?".
В ответ Лобода начинает крутить задней точкой. В итоге ее плавные движения перерастают в ритмичный танец.
"Блин, это очень жестко для моего Stories. Просмотры сто тысяч", – отметила Нателла.
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