Почему Волочкова прячет любовника от посторонних глаз

Бывшая прима Большого театра рассказала, почему прячет избранника. Анастасия Волочкова боится лишиться своего счастья из-за чрезмерного внимания публики.

Уже почти год знаменитость состоит в отношениях с таинственным мужчиной. Между тем Анастасия Волочкова никогда не выкладывает фотографии своего возлюбленного в соцсети. По словам балерины, тому есть веские причины.



"Мы просто реально хотим сохранить нашу радость и наше уединение в тайне от всех, потому что счастье любит тишину, и я обжигалась на том, что, когда я давала людям понять, с кем я живу, это никогда не оборачивалось, вы знаете, настоящим счастьем", – объяснила танцовщица.

Анастасия Волочкова призналась, что души не чает в избраннике. За 11 месяцев отношений она успела к нему прикипеть всей душой. Влюбленные почти все время вместе – расставались только единожды – на время поездки танцовщицы в Грецию. На курорте балерина места себе не находила – очень тосковала по любимому.

"Это для меня было катастрофическое расставание, потому что все десять месяцев мы засыпали и просыпались в одной постели", – сказала балерина в интервью Пятому каналу.

Анастасия Волочкова попросила поклонников не волноваться за нее. По словам звезды, с ее личной жизнью все отлично. Балерина подчеркнула, что не может жить без любви. "Ну, как вы можете себе представить, чтобы я была одна?" – улыбнулась Анастасия Волочкова.