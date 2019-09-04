Муж Гагариной скомпрометировал себя ношеными трусами Бузовой

В личном Instagram муж артистки опубликовал скриншот объявления. В нем неизвестная девушка предлагает купить ношеные трусы певицы Ольги Бузовой. За предмет гардероба просят пять тысяч рублей.
Продавец сообщает, что бикини Ольга носила на съемочной площадке. Мол, там звезда их и оставила.
"Эти трусики реально Ольги Бузовой – никакого обмана. Получила я их после съемок нашей рекламы, в которой сама Бузова надевала на себя", - пишет предприимчивая девушка.
Дмитрий Исхаков от скандального объявления открещивается. Супруг Полины Гагариной уверяет, что наткнулся на предложение случайно, пишет Life.
"Аааааааааа!!! Это что?! Я искал антикварные кресла для своей студии, честное слово 🤦♂️😂🤯 а Оля вообще в курсе?! Скажите ей... Ох... Раз такое дело, пойду поищу, может там еще какие трусы продаются... Как теперь свое воображение обуздать 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал супруг Полины Гагариной.
Отметим, что Бузова на пост Исхакова никак не отреагировала. Зато подписчики фотографа оторвались по полной. Они писали, что Дмитрий себя скомпрометировал. Муж Полины Гагариной стал объектом для сальных шуточек.
"Дмитрий , вы там точно кресла искали? 😅😏 Интересно, что же вы там навоображали ?😏😂😅", - глумятся над Дмитрием Исхаковым интернет-обыватели.
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