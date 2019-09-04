90-летняя бабушка грязно послала Ивана Урганта

Сегодня, 4 сентября, круглую дату отмечает легендарная актриса Нина Ургант. Артистке, звезде фильма "Белорусский вокзал", исполнилось 90 лет. Как сейчас выглядит именинница, показал ее внук Иван.

На своей официальной страничке в Instagram Иван Ургант опубликовал снимок любимой бабушки. На фотографии именинница Нина Ургант запечатлена в клетчатом свободном платье, с подкрашенными в рыжий цвет волосами и двумя нитями бус. В руке артистка, отмечающая 90-летие, держит блюдце с зеленым виноградом.

Иван Ургант подписал кадр в своем ироническом стиле: "Я, главное, говорю, – Нина, ты краситься будешь? Все-таки День Рождения. А она, – Ванечка, иди в ***! I❤90!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Отметим, что в комментариях с поздравлениями отметилось множество подписчиков, в том числе и знаменитостей.

Актриса Елизавета Боярская рассыпалась в комплиментах: "Великолепная!!! Уникальная!!! Здоровья! Неугасаемой энергии!🌺🌺🌺🌺🌺". Ей вторил шоумен Николай Фоменко: "Да здравствует НИНА НИКОЛАЕВНА!!! 💐Всегда отправляет в правильные места!" Поздравила с юбилеем актрису и Марина Александрова. Она написала: "Уникальная и неповторимая!!! Здоровья!!!" Еще здоровья пожелал Нине Ургант шоумен, сценарист Семен Слепаков.

Отметим, что не просто так знаменитости именно с такими словами обращаются к имениннице. В 2011 году актрисе Нине Ургант поставили страшный диагноз "болезнь Паркинсона". С тех пор ее жизнь круто изменилась. В интервью артистка рассказала о болезни. По ее словам, все началось с шума в голове. Затем нарушился сон, появилось чувство постоянной усталости. Потом и вовсе она стала забывать имена близких и даже то, что делала вчера.

Тогда она отправилась к врачу. "Ну и... Вердикт, конечно, ошарашил. Всю жизнь я была сильной, со всем управлялась сама. Машину водила до последнего. И тут – такой приговор! Ведь люди, страдающие Паркинсоном, даже обслуживать себя в конце не могут. И мне жутко от осознания этого", – призналась Нина Ургант. К счастью, всегда рядом и готовы придти помочь ее самые близкие мужчины: сын Андрей и внук Иван Ургант.